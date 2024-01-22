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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الغاني لمواجهة حاسمة أمام نظيره الموزمبيقي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الامم الافريقية.

كأس الأمم الافريقية.. تشكيل منتخب غانا في مواجهة موزمبيق

وتتطلع غانا لاخر امل من أجل التأهل للدور التالي، لتظل المنافسة على بطاقة الصعود في المركز الثاني شرسة وقوية بين غانا ومصر.

وأعلن كريس هوتون المدير الفني لمنتخب غانا تشكيل النجوم السوداء في مواجهة موزمبيق،

حراسة المرمى:ريتشارد أوفوري.

خط الدفاع:دينيس اودوي، الكساندر دجيكو، محمد ساليسو، جيديون مينساه.

خط الوسط: ساليس عبد الصمد، مجيد أشميرو، محمد قدوس.

خط الهجوم: جوزيف بانتسيل، جوردان ايو، سيمنيو.

ترتيب غانا قبل مواجهات الجولة الثالثة

ويتواجد المنتخب الغاني في المركز الأخير من جدول ترتيب المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا، والتي تضم المنتخبات التالية:الرأس الأخضر ومنتخب مصر ومنتخب موزمبيق.

موعد مباراة غانا وموزمبيق في أمم افريقيا

وتنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر الحادي عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.