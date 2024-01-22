نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| عودة أوباما.. محاضرة فنية لعلاج الأخطاء.. وجلسة تجمع شيكابالا بالشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب الشهامة بأبوظبي، في إطار الاستعدادات للقاء أم صلال القطري المقبل.

وشرح المدير الفني الأخطاء التي وقع فيها الفريق في ودية الوحدة الإماراتي لتلافي تكرارها في لقاء أم صلال، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية.

وحرص معتمد جمال على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المقبل أمام الفريق القطري.

-تدريبات خاصة ليوسف أوباما

خاض يوسف إبراهيم " أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة قبل مران اليوم الاثنين.

وأدى يوسف أوباما التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب غاب عن مباراة الوحدة الودية السابقة بسبب معاناته من إجهاد عضلي، مما دفع الجهاز الفني لإراحته من اللقاء.

-فقرة تدريبات بدنية خاصة

خصص الجهاز للزمالك، فقرة تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم، وتولى أحمد مجدي المدرب العام للفريق الإشراف على هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خاصة للتدريب بالكرة.

-مران الزمالك يشهد عودة أوباما

انتظم يوسف إبراهيم " أوباما" في التدريبات الجماعية للأبيض خلال مران اليوم، وكان اللاعب قد غاب عن مباراة الوحدة الودية بسبب معاناته من إجهاد عضلي، مما دفع الجهاز الفني لإراحته من اللقاء.

وأدى اوباما تدريبات تأهيلية قبل المران قبل أن يشارك في التقسيمة الجماعية التي أقيمت في مران اليوم.

-شيكابالا يعقد جلسة مع شباب الزمالك

حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع عمار ياسر ومحمد السيد ثنائي الأبيض مواليد 2005 على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي.

ومنح " شيكابالا" الثنائي بعض التعليمات والنصائح، وطالبهما ببذل أقصى جهد مع الفريق في الفترة الحالية.

-تقسيمة فنية قوية في ختام مران الزمالك

خاض لاعبي القلعة البيضاء تقسيمة فنية قوية في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي، استعدادًا للقاء أم صلال القطري المقبل.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم لخوض تقسيمة مصغرة، لتنفيذ ما تم التدريب عليه من جوانب فنية.

وحصل كل من ناصر منسي وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومحمد أشرف روقا على راحة من التقسيمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.



ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محليًا وأفريقيًا.