نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق وجدارة تحكيمية مصرية في ليلة سقوط كوت ديفوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة تاريخية جمعت منتخب غينيا الاستوائية أمام كوت ديفوار، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت المباراة مفاجاة كبيرة بسقوط الأفيال برباعية نظيفة على حساب غينيا الاستوائية والتي خطفت الصعود والصدارة معا.

لكن لم تكن غينيا الاستوائية هي وحدها من خطفت الاهتمام والأنظار كأحد المنتخبات الصاعدة، بل جاءت تقنية الفيديو والذي تواجد فيها الثنائي محمود عاشور، محمود البنا، وبجانبهم السوداني محمد إسماعيل.

امتياز مع مرتبة الشرف للثنائي المصري

وشهدت المباراة هدفين لصالح ساحل العاج، لتتدخل تقنية الفيديو لإلغاء الهدفين بداعي التسلل بعد احتسابهم من قبل الحكم المساعد، وسط تركيز ويقظة من التحكيم المصري.

الهدفين بالتأكيد كادوا أن يساهموا في صناعة الفارق لدى منتخب الأفيال خاصة في مباراة حاسمة لصاحب الأرض لكن بوجود هذه العوامل، كان الثنائي في الموعد وعلى قدر المهمة.

ويواصل التحكيم المصري ظهوره المشرف منذ بداية البطولة أبرزها مباراة الافتتاح بين غينيا بيساو وكوت ديفوار.

