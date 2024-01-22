الرياضة

الرأس الأخضر يسجل الهدف الأول في شباك المنتخب المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب المصري أمام منتخب الرأس الأخضر وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة لبطولة كاس الامم الافريقية.

واستطاع منتخب الرأس الأخضر تسجيل الهدف الأول وسط  سلسلة من الأخطاء الدفاعية للمنتخب  المصري، رغم الاستحواذ والسيطرة المصرية.

الهدف سجله اللاعب جيلسون تافاريس في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول، لتتعقد الحسابات في جولة حسم الصعود.

وكان المنتخب المصري قد تعادل في المباراتان الماضيتين امام موزمبيق وغانا.

القنوات الناقلة لمسابقة كأس الامم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 2 HD 
التردد: 10850 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 3 English HD 
التردد: 12188 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
 

مريم الجابري

مريم الجابري

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