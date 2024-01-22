نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرأس الأخضر يسجل الهدف الأول في شباك المنتخب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب المصري أمام منتخب الرأس الأخضر وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة لبطولة كاس الامم الافريقية.

واستطاع منتخب الرأس الأخضر تسجيل الهدف الأول وسط سلسلة من الأخطاء الدفاعية للمنتخب المصري، رغم الاستحواذ والسيطرة المصرية.

الهدف سجله اللاعب جيلسون تافاريس في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول، لتتعقد الحسابات في جولة حسم الصعود.

وكان المنتخب المصري قد تعادل في المباراتان الماضيتين امام موزمبيق وغانا.

القنوات الناقلة لمسابقة كأس الامم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

