نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب غانا يقتنص التقدم من موزمبيق في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع المنتخب الغاني أمام نظيره الموزمبيقي، بتقدم الأول على الثاني بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الامم الافريقية.

ودخل غانا اللقاء ضد موزمبيق بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري.

خط الدفاع: دينيس اودوي، الكساندر دجيكو، محمد ساليسو، جيديون مينساه.

خط الوسط: ساليس عبد الصمد، مجيد أشميرو، محمد قدوس.

خط الهجوم: جوزيف بانتسيل، جوردان ايو، سيمنيو.

ترتيب غانا قبل مواجهات الجولة الثالثة

ويتواجد المنتخب غانا في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا، برفقة المنتخبات التالية:الرأس الأخضر ومنتخب مصر ومنتخب موزمبيق.

أحداث الشوط الأول

انطلقت صافرة بداية المباراة بين منتخب غانا ضد موزمبيق بحماس من جانب اللاعبين من أجل اقتناص هدف التقدم مبكرًا، ومن ثم الراحة في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

ومع الدقيقة "15" من عمر الشوط الأول استطاع لاعب وسط غانا أيو أن يتقدم لمنتخب بلاده عن طريق ركلة جزاء.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاعب غانا مجيد أشيميرو مع الدقيقة "28".

وفي الدقيقة "31" أخرج الحكم بطاقة صفراء أخرى ولكن في وجه لاعب موزمبيق جيني كاتامو.

وأعلن الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب غانا على نظيره منتخب موزمبيق بهدف دون رد.

