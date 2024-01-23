نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرأس الأخضر ينهي الشوط الأول متقدما على مصر في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والرأس الأخضر بتقدم الآخر بهدف نظيف سجله جيلسون تافاريس في اللقاء الذي يجمعهم الآن بستاد فيليكس هوفويت ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.

ملخص الشوط الأول

بدأت مباراة مصر والرأس الأخضر برتم سريع نسبيا وتعددت محاولات مصر لتسجيل الهدف الأول وكان قريب من تسجيله ولكنهم لم ينجحوا لتألق دفاع وحارس كاب فيردي وسجل جيلسون تافاريس هدفهم الأول في اخر دقائق الشوط وانتهى 1/0.

تشكيل مصر أمام الرأس الأخضر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي -محمد عبدالمنعم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: عمرو مرموش - مصطفى محمد - أحمد زيزو.

ترتيب مجموعة مصر والرأس الأخضر

1- الرأس الأخضر 9 نقاط

2- غانا 4 نقاط

3- مصر نقطتين

4- موزمبيق نقطة

