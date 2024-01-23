الرياضة

مصر تعادل النتيجة أمام كاب فيردي عن طريق تريزيجيه

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الان احداث الشوط الثاني، مباراة المنتخب المصري أمام منتخب الرأس الأخضر وذلك ضمن مناف

سات الجولة الثالثة والاخيرة لبطولة كاس الامم الافريقية.

واستطاع منتخب الرأس الأخضر تسجيل هدف التقدم  وسط  سلسلة من الأخطاء الدفاعية للمنتخب  المصري، رغم الاستحواذ والسيطرة المصرية.

الهدف سجله اللاعب جيلسون تافاريس في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول، لتتعقد الحسابات في جولة حسم الصعود.

إلا أن منتخب مصر رفض الاستسلام بعد مشاركة تريزيجيه بديلا ليعود بالمنتخب المصري إلى المباراة من جديد.

القنوات الناقلة لمسابقة كأس الأمم الأفريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 2 HD 
التردد: 10850 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 3 English HD 
التردد: 12188 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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