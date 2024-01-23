نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعادل النتيجة أمام كاب فيردي عن طريق تريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الان احداث الشوط الثاني، مباراة المنتخب المصري أمام منتخب الرأس الأخضر وذلك ضمن مناف

سات الجولة الثالثة والاخيرة لبطولة كاس الامم الافريقية.

واستطاع منتخب الرأس الأخضر تسجيل هدف التقدم وسط سلسلة من الأخطاء الدفاعية للمنتخب المصري، رغم الاستحواذ والسيطرة المصرية.

الهدف سجله اللاعب جيلسون تافاريس في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول، لتتعقد الحسابات في جولة حسم الصعود.

إلا أن منتخب مصر رفض الاستسلام بعد مشاركة تريزيجيه بديلا ليعود بالمنتخب المصري إلى المباراة من جديد.

القنوات الناقلة لمسابقة كأس الأمم الأفريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3