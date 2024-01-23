نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون صلاح.. مصر تتأهل لدور الـ16 في أمم إفريقيا رغم التعادل مع الرأس الأخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب مصر الأول لدور الـ 16 بعد التعادل الإيجابي مع نظيره منتخب الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما في اللقاء المثير القوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد فيليكس هوفويت ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.

الشوط الأول

بدأت مباراة مصر والرأس الأخضر برتم سريع نسبيا وتعددت محاولات مصر لتسجيل الهدف الأول وكان قريب من تسجيله ولكنهم لم ينجحوا لتألق دفاع وحارس كاب فيردي وسجل جيلسون تافاريس هدفهم الأول في اخر دقائق الشوط وانتهى 1/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ وتعددت محاولات مصر للتعادل وسجله تريزيجيه من تمريرة رائعة لزميله أحمد حجازي في الدقيقة 50 وكانت مصر قريبه من الهدف الثاني والفوز بالمباراة حتى سجله مصطفى محمد في اخر الدقائق وعاد برايان بالتعادل وانتهت المباراة 2/2.

ترتيب مجموعة مصر والرأس الأخضر



1- الرأس الأخضر 7 نقاط

2- مصر 6 نقاط

3- غانا نقطتين

4- موزمبيق نقطتين