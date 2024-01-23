نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم لدور الـ16 بعد التعادل الإيجابي مع نظيره منتخب الرأس الأخضر في اللقاء المثير القوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد فيليكس هوفويت ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.

أهداف مباراة مصر والرأس الأخضر

سجل جيلسون تافاريس هدفهم الأول في اخر دقائق الشوط وانتهى 1/0.

وسجل تريزيجيه هدف التعادل من تمريرة رائعة لزميله أحمد حجازي في الدقيقة 50 واحرز مصطفى محمد في اخر الدقائق وعاد برايان بالتعادل وانتهت المباراة 2/2.

ترتيب مجموعة مصر والرأس الأخضر

1- الرأس الأخضر 7 نقاط

2- مصر 3 نقاط

3- غانا نقطتين

4- موزمبيق نقطتين