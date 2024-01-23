الرياضة

ملخص أهداف مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب مصر  الأول لكرة القدم لدور الـ16 بعد التعادل الإيجابي مع نظيره منتخب الرأس الأخضر في اللقاء المثير القوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد فيليكس هوفويت ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.

أهداف مباراة مصر والرأس الأخضر

سجل جيلسون تافاريس هدفهم الأول في اخر دقائق الشوط وانتهى 1/0.

وسجل تريزيجيه هدف التعادل من تمريرة رائعة لزميله أحمد حجازي في الدقيقة 50 واحرز مصطفى محمد في اخر الدقائق وعاد برايان بالتعادل وانتهت المباراة 2/2.

ترتيب مجموعة مصر والرأس الأخضر

1- الرأس الأخضر 7 نقاط 
2- مصر 3 نقاط 
 3- غانا  نقطتين  
4- موزمبيق نقطتين

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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