نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب موزمبيق يتعادل مع غانا ويُهدي المنتخب المصري وصافة المجموعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع منتخب غانا أمام نظيره منتخب موزمبيق، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

مجريات المباراة

في الدقيقة "15" من عمر الشوط الأول نجح جوردان آيو من إحراز هدف التقدم أمام منتخب موزمبيق، من ركلة جزاء في شباك منتخب موزمبيق، وفي الشوط الثاني أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

ومع الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني حصل منتخب موزمبيق على ركلة جزاء، ونجح في تقليص الفارق بالهدف الأول عن طريق كاتامو.

وبالدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، استطاع منتخب موزمبيق في التعادل بالهدف الثاني في شباك منتخب غانا عن طريق اللاعب ماندافا.

وبهذه النتيجة يكون منتخب غانا قد رفع رصيده إلى نقطتين، في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، حيث خاض 3 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر في مباراة.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، حيث حجز بطاقة التأهل كأول هذه المجموعة بعد الفوز ف مباراتين والخسارة في مباراة.