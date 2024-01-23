نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللحظات الأخيرة تحسم المباراة.. بتعادل إيجابي مصر والرأس الأخضر (2- 2) في كأس أمم إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت الليلة بتعادل إيجابي بين فريقي مصر والرأس الأخصر، في أخير مبارياته، والتي أحرز خلالها منتخبنا هدفين، في آخر دقائق هذا اللقاء الكروي.

كان جولة مثيرة تجري ضمن منافسات الدور الحاسم في بطولة كأس أمم إفريقيا، فتقابل منتخب مصر مع نظيره من الرأس الأخضر، لتتحول إلى مواجهة حماسية جعلت عشاق كرة القدم يترقبون كل حركة وركلة من اللاعبين، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

وأحرز كلا الهدفين اللاعب محمود تريزيجيه، في الدقيقية خمسين، ثم أحرز الهدف الثاني والأخير اللاعب مصطفى محمد، والذي حسم اللقاء بتعادل إيجابي بين مصر والرأس الأخضر.

كان اللقاء عبارة عن لحظات مثيرة في انتظار هذه المواجهة الملحمية، حيث يمتزج التشويق بتشجيع الجماهير الحماسي للفريقين.

مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر كأس أمم إفريقيا 2024

مستقبل المنتخب الوطني.. سيناريو تأهل مصر بعد التعادل مع الرأس الأخضر

يتأهل منتخب مصر إلى الدور الثانى لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا 2024

بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر كأس أمم إفريقيا 2024.. دون اشتراك.. خاض المنتخب الوطني المصري مواجهة قوية ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر يوم الإثنين 22-1-2024، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

مكان مباراة مصر والرأس الأخضر كأس أمم إفريقيا 2024

افتتح ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة أبوابة ليحتضن المباراة بين الفريقين، على أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس أمم إفريقيا

وتذاع مبارايات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD Max.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

طاقم تحكيم مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية 2024؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) إسناد مهمة إدارة مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية للحكم التشادي محمد الحاج اللاهو، وسيساعده في تقنية الفيديو الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، في المباراة التي تقام غدًا الإثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

تُعَدُّ مواجهة مصر والرأس الأخضر حدثًا رياضيًا مرتقبًا في إطار كأس أمم إفريقيا 2023. يتطلع منتخب مصر إلى تحقيق الانتصار لتحسين وضعه في التصفيات، خاصة بعد تعادله في مباراتي المجموعة الثانية. من ناحية أخرى، يدخل منتخب الرأس الأخضر المواجهة وهو في صدارة المجموعة وقد أكَّد تأهله لدور الـ16، ما يجعل هذا الاستدارة أكثر إثارة وتنافسًا. ترقب عشاق الكرة الإفريقية تأثير غياب محمد صلاح على أداء المنتخب المصري وكيف سيتعامل مع التحديات أمام منتخب الرأس الأخضر.