نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. ماذا قدم منتخب مصر في مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد تعادله مع منتخب الرأس الأخضر 2-2، وتعادل غانا مع موزمبيق بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما احتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط وضمن المنتخبين تأهلهما رسميًا لثمن نهائي البطولة الأفريقية.

ماذا قدم منتخب مصر في دور المجموعات؟

خاض منتخب مصر 3 مباريات في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وتعادل فيها جميعًا بنتيجة واحدة 2-2 ضد موزمبيق وغانا والرأس الأخضر على الترتيب.

سجل منتخب مصر 6 أهداف واستقبلت شباكه 6 مثلها، ويعد مصطفى محمد هداف منتخب مصر في البطولة الأفريقية حتى الآن وسجل 3 أهداف.

حصل منتخب مصر على 4 بطاقات صفراء في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وشهدت مباريات دور المجموعات إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر في مباراة غانا وسيغادر معسكر الفراعنة عائدًا إلى ليفربول من أجل تلقي العلاج من الإصابة.

وسيواجه منتخب مصر في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، وصيف المجموعة السادسة والذي تضم منتخبات (المغرب 4– الكونغو الديمقراطية 2 – زامبيا 2 – تنزانيا 1).

وستقام مباراة مصر ضد وصيف المجموعة السادسة في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا يوم 28 يناير الجاري على استاد "سان بيدرو".