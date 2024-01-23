تريزيجيه يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تسلم محمود حسن "تريزيجيه" جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب مصر ضد نظيره الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة والأخيرة بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان تريزيجيه قد سجل الهدف الأول لمنتخب مصر مع الدقيقة "50"، وصنع الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة "93" من عمر اللقاء لزميله مصطفى محمد الذي نجح في تسجيله في شباك كاب فيردي.

وكان منتخب مصر قد تأهل وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، برفقة كاب فيردي الذي تأهل كأول مجموعة برصيد سبع نقاط.

حيث تعادل منتخب موزمبيق في الوقت بدل الضائع أمام غانا بعد التأخر بهدفين دون رد، ليتعادل بهدفين لمثلهما، ويهدي منتخب مصر التأهل بالرغم من التعادل.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط خلف منتخب كاب فيردي الذي يعتلي الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما ت تواجد منتخب غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين ثم موزمبيق في المركز الرابع برصيد نقطتين.