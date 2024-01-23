نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمم إفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر تأهلا بشق الأنفس، وذلك بعد التعادل أمام منتخب كاب فيردي وذلك ضمن الجولة الثالثة والاخيرة لبطولة كاس الامم الافريقية.

وجاء تأهل المنتخب بعد ثلاث تعادلات جمعيهم بنتيجة ثنائية لمثلها، ليصعد بعد تعادل غانا أمام موزمبيق ليهدي المركز الثاني المنتخب المصري.

وبهذه النتيجة صعد منتخب كاب فيردي في المركز الأول برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل أمام المنتخب اليوم.

وعلى الجانب الاخر صعد المنتخب المصري بثلاث تعادلات منحوا مصر ثلاث نقاط.

أما غانا فتسببت خسارتها أمام كاب فيردي بالإقصاء اليوم، بعد نجاحها في تجميع نقطيتين

ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية دور المجموعات

1- منتخب كاب فيردي: 7 نقاط

2- منتخب مصر: 3 نقاط

4- منتخب غانا: نقطتين

5- منتخب موزمبيق: نقطتين

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3