نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية.. طريق منتخب مصر حتى التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد تعادله مع منتخب الرأس الأخضر 2-2، وتعادل غانا مع موزمبيق بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما احتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط وضمن المنتخبين تأهلهما رسميًا لثمن نهائي البطولة الأفريقية.

طريق منتخب مصر حتى نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

- دور الـ16

سيواجه منتخب مصر في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، وصيف المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات (المغرب 4– الكونغو الديمقراطية 2 – زامبيا 2 – تنزانيا 1).

وستقام مباراة مصر ضد وصيف المجموعة السادسة في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا يوم 28 يناير الجاري على استاد "سان بيدرو".

- ربع النهائي

في حال تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي سيواجه الفائز من مواجهة غينيا الاستوائية ضد أحد ثوالث المجموعات 3، 4، 5 وذلك يوم 3 فبراير على ملعب "بواكي".

- نصف النهائي

حال مواصلة منتخب مصر مشواره والتأهل إلى الدور نصف النهائي سوف يواجه المتأهل من مباراة (الفائز من مباراة "متصدر الـ5 × متصدر الـ4" ضد الفائز من "متصدر الـ3 × ثالث 1، 2، 6).

وهنا سيكون منتخب مصر على موعد مع صدام محتمل مع أحد منتخبات السنغال أو جنوب إفريقيا أو مالي وذلك وفقًا للترتيب الحالي للمجموعات والذي قد يتغير بعد اكتمال مباريات دور المجموعات.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر حال تأهله إلى الدور نصف النهائي يوم 7 فبراير المقبل على ملعب "الحسن واتارا" في مدينة أبيدجان.

- النهائي

ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا يوم 13 فبراير على ملعب "الحسن واتارا".