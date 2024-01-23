نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش الكان.. ترتيب الهدافين بكأس الأمم الأفريقية بعد انتهاء دور المجموعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر تأهلا بشق الأنفس، وذلك بعد التعادل أمام منتخب كاب فيردي وذلك ضمن الجولة الثالثة والاخيرة لبطولة كاس الامم الافريقية.

وجاء تأهل المنتخب بعد ثلاث تعادلات جمعيهم بنتيجة ثنائية لمثلها، ليصعد بعد تعادل غانا أمام موزمبيق ليهدي المركز الثاني المنتخب المصري.



وحتى الان يحتل لاعب غينيا الاستوائية إيميليو إنسوي قائمة هدافي الكان، وأيضا صاحب أول هاتريك في البطولة أمام غينيا بيساو في الجولة الثانية من امم افريقيا.

ترتيب هدافي الكان بعد نهاية دور المجموعات

إيميليو إنسوي، غينيا الاستوائية، 5 أهداف.

مصطفى محمد، مصر، 3 أهداف.

بغداد بونجاح، الجزائر، 3 أهداف.

لامين كامارا، السنغال، هدفان.

جاسينتو مووندو دالا، أنجولا، هدفان.

محمد قدوس، غانا، هدفان.

لاسين سينايكو، مالي، هدفان.

بيرتراند تراوري، بوركينا فاسو، هدفان.

ثيمبا زواني، جنوب إفريقيا، هدفان.

إسماعيلا سار، السنغال، هدف.

وتنتهي مباريات دور المجموعات، مع نهاية صافرة مباراة الكونغو الديموقراطية وتنزانيا في العاشرة مساء الأربعاء المقبل.