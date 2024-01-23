نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كشاف الكان" حصاد التحكيم المصري في إفريقيا محمود عاشور على الصدراة وأمين عمر يدخل التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار منذ الثالث عشر من شهر يناير حتى الثاني عشر من شهر فبراير المقبل.

ومع المنافسة الشرسة في دور المجموعات، خطف التحكيم المصري الأضواء لظهوره المشرف في المباريات ليكون النقطة المضيئة خاصة مع تراجع الفراعنة في البطولة.



ونستعرض من خلال دوت الخليج الرياضي أبرز أرقام الحكام المصريين والذي يتصدرها محمود عاشور حكم تقنية الفيديو.



مباراة الافتتاح

مباراة الافتتاح كانت واحدة من المباريات البارزة للتحكيم المصري خلال البطولة والذي تكون طاقمها من أمين عمر حكما للساحة وعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول، أحمد حسام طه مساعد ثان، ومحمد معروف حكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو تواجد محمود عاشور ومحمود البنا.

وبهذه المباراة استطاع أمين عمر الدخول لبوابة التاريخ ليكون سابع حكم مصري يقود افتتاح الكان.



وعقب هذه المباراة تواصل ظهور الحكام في مختلف المباريات والذي جاء كالتالي:

محمود عاشور ورقم قياسي

تواصل ظهور محمود عاشور في البطولة والذي تواجد في مباريات هامة على تقنية الفيديو عقب مرور أسبوعين على البداية ليكون على الصدراة بخمس مباريات

كوت ديفوار وغينيا بيساو، الكاميرون وغينيا، المغرب وتنزانيا، السنغال والكاميرون، كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.



أمين عمر

وشارك امين عمر في مباراتين الأولى قيادة مباراة الافتتاح، وظهوره حكما رابعا في مباراة مالي وجنوب افريقيا في الجولة الأولى.

محمد معروف



وبنفس الرصيد من المباريات كان محمد معروف والذي ظهر في مباراة الافتتاح حكما رابعا، وقيادة مباراة انجولا وموريتانيا في الجولة الثانية.

محمد عادل

هو أكبر الحكام المصريين سنا في البطولة والذي قاد مباراة مالي وجنوب افريقيا وشارك كحكم فيديو مساعد في مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية أمس

أحمد حسام طه



واستطاع احمد حسام طه تسجيل الظهور في 3 مباريات بداية من مباراة الافتتاح، ومباراة مالي وجنوب افريقيا، بينما تواجد كمساعد احتياطي في مباراة السنغال والكاميرون

محمود ابو الرجال



بجانب مباراة الافتتاح، ظهر ابو الرجال في مباراة مالي وجنوب افريقيا، مباراة موريتانيا وأنجولا.

محمود البنا



بعد مباراة الافتتاح، تواجد في مباراة الكاميرون وغينيا، موريتانيا وانجولا، الكاميرون وغينيا الاستوائية،