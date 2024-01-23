"أشعر بالحزن".. أول تعليق من حجازي بعد تأهل الفراعنة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدافع منتخب مصر الوطني أحمد حجازي، عن حزنه بسبب سوء النتائج خلال دور المجموعات، مؤكدًا على أن الفريق عليه أن يتحسن في العديد من الأمور.



وحجز منتخب الفراعنة بطاقة تأهل صعبة لدور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا2023، بعد احتلاله المركز الثاني بعد لقاء شهدت الدقائق الأخيرة له ضغط كبير.

حيث قال حجازي في تصريحات لقنوات بي إن سبورتس عقب المباراة: "نشعر بالحزن من النتائج التي حققناها بدور المجموعات، حيث أن هناك خطأ ما ونحاول تصحيحه ولا بد أن نتحسن في أشياء كثيرة ذهنيًا لأن المباريات المقبلة لا يوجد بها اي تعويض".

وأضاف: "لدينا 5 أيام للراحة من الضغط العصبي الذي مررنا به قبل المباراة المقبلة وعلى المستوى الشخص حزين جدًا".

وتابع: "لا بد أن يكون لنا ردة فعل قوية فيما هو قادم، كما يحسب للاعبين ردّة الفعل في المواقف الصعبة التي نمر بها".

واختتم المدافع المصري حجازي تصريحاته: "ليس من المهم كيف بدأنا البطولة بل كيف سنُنهيها، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق نتائج مرضية".