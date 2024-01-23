5 منتخبات تتصارع على لقب "الحصان الأسود" في كأس أمم إفريقيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - تتنافس 5 منتخبات أفريقية على لقب "الحصان الأسود" في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعدما اقتراب انتهاء دور المجموعات بالبطولة القارية.

وحققت بعض المنتخبات مفاجآت من العيار الثقيل على مستوى النتائج وتصدرت ترتيب مجموعاتها بالبطولة الأفريقية على حساب منتخبات عريقة في القارة السمراء، لتتصارع بقوة على لقب "الحصان الأسود" في "كان 2023" حتى الآن.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز المنتخبات المرشحة للقب "الحصان الأسود" في كأس أمم إفريقيا والتي يتوقع أن تذهب بعيدًا في البطولة القارية هذا العام:

- الرأس الأخضر

يعد منتخب الرأس الأخضر من أكبر مفاجآت كأس أمم إفريقيا 2023 بعد الأداء المذهل الذي قدمه في دور المجموعات وتفوقه على منتخبات كبيرة مثل منتخب غانا والذي تغلب عليه بنتيجة 2-1، وكذلك تعادله مع منتخب مصر 2-2 وتصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وكان من أوائل المتأهلين لثمن نهائي البطولة.

- غينيا الإستوائية

حقق أيضًا منتخب غينيا الإستوائية نتائج مذهلة في دور المجموعات، بعدما تعادل مع نيجيريا 1-1، وتغلب على أصحاب الأرض منتخب كوت ديفوار برباعية نظيفة، كما فاز على غينيا بيساو 4-2، ليتأهل لدور الـ16 متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى بـ7 نقاط ودون هزائم في البطولة.

- أنجولا

منتخب أنجولا ينافس أيضًا على لقب الحصان الأسود بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة بالتعادل مع الجزائر في افتتاح مشواره بالبطولة ثم الفوز على موريتانيا 3-2، وتنتظره مواجهة قوية ضد نظيره بوركينا فاسو بالجولة الثالثة لحسم تأهله لدور الـ16.

- بوركينا فاسو

في المجموعة الرابعة أيضًا برز منتخب بوركينا فاسو والذي ينافس دائمًا على لقب "الحصان الأسود" في البطولة القارية، ونجح في حصد 4 نقاط من الفوز على موريتانيا 1-0 والتعادل مع الجزائر 2-2 ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أنجولا وتجمعهما مواجهة قوية في الجولة الثالثة لحسم تأهلهما.

- مالي

يعد منتخب مالي أيضًا من المنتخبات التي تحقق مفاجآت في بطولة أمم إفريقيا، واستطاع الفوز على جنوب إفريقيا 2-0 في افتتاح مشواره في البطولة، وتعادل مع منتخب تونس 1-1 في الجولة الثانية ويتصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط واقترب بقوة من التأهل لثمن نهائي البطولة الأفريقية.