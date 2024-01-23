نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا بصدارة جدول ترتيب الليجا وينافسه نظيره ريال مدريد ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على فريق غرناطة.

نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وغرناطة

وفاز نادي أتلتيكو مدريد على نظيره فريق غرناطة بهدف نظيف سجله موراتا من تمريرة صنعها له جريزمان في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد نويفا لوس كارمينيس ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

ترتيب الدوري الإسباني

1- جيرونا 52 نقطة

2- ريال مدريد 51 نقطة

3- برشلونة 44 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 41 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 41 نقطة

6- ريال سوسيداد 35 نقطة

7- فالنسيا 32 نقطة

8- لاس بالماس 31 نقطة

9- ريال بيتيس 31 نقطة

10- خيتافي 26 نقطة

11- أوساسونا 25 نقطة

12- رايو فاليكانو 23 نقطة

13- ألافيس 23 نقطة

14- ريال مايوركا 20 نقطة

15- فياريال 20 نقطة

16- سيلتا فيجو 17 نقطة

17- إشبيلية 16 نقطة

18- قادش 15 نقطة

19- غرناطة 11 نقطة

20- الميريا 6 نقاط

هدافي الدوري الإسباني

1- دوفبيك 14 هدف

2- بيلينجهام 14 هدف

3- مايورال 13 هدف

4- موراتا 13 هدف

5- جريزمان 11 هدف