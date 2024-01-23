نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من تريزيجيه بعد صعود مصر لدور الـ16 بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وعد تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، جماهير الفراعنة، بالعودة من كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا، متحدثا أيضا عن التأهل إلى دور ثمن النهائي بعد التعادل مع منتخب الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما.

وتحدث تريزيجيه في تصريحات عقب المباراة قائلا: "الحمد لله، نسعي جدا بالتأهل إلى دور ال16، قبل قدومنا إلى هنا، وعدت عائلتي بأننا سنعود بلقب أمم إفريقيا إلى مصر وسنفعل ذلك إن شاء الله".

واستكمل: "جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، ومميزة وسنكون أفضل في المباريات المقبلة".



وواصل حديثه: "سنقاتل خلال المباريات المقبلة لحصد اللقب، وأعد الجماهير أن الجميع سيفعل ما بوسعه للعودة بالكأس يوم 12".



واختتم حديثه: " اللاعبين يخوضون المباريات بروح قتالية عالية، وسنواصل في الأدوار المقبلة، من أجل حسم اللقب ومنتخبنا قادر على ذلك".