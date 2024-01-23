نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يكشف عن موعد عودة صلاح إلى إنجلترا خلال بيان رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي ليفربول عن موعد عودة محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى إنجلترا، وذلك لإستكمال تعافية من الإصابة، ومواصلة علاجه للعودة مسرعا إلى الملاعب.



وجاء بيان ليفربول كالتالي: "سيعود محمد صلاح إلى مركز تدريب أكسا يوم الأربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول بشأن الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي".



واستكمل: "الإصابة، التي كانت أسوأ مما كان يُخشى في البداية، أجبرت صلاح على الخروج من الملعب في النصف الأول من مباراة كأس الأمم الأفريقية مع غانا، وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول".



واختتم البيان: "سيبدأ صلاح التأهيل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية إذا تأهلت مصر للنهائيات. مرحلة خروج المغلوب بالتعادل 2-2 مع الرأس الأخضر الليلة، مواصلة التقدم في البطولة".



وانتهت المواجهة التي جمعت منتخب مصر ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.