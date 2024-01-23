نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ساندويتش الكان" مصر ليست الأولى في التأهل بالتعادلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر تأهلا بشق الأنفس، وذلك بعد التعادل أمام منتخب كاب فيردي وذلك ضمن الجولة الثالثة والاخيرة لبطولة كاس الامم الافريقية.

وجاء تأهل المنتخب بعد ثلاث تعادلات جمعيهم بنتيجة ثنائية لمثلها، ليصعد بعد تعادل غانا أمام موزمبيق ليهدي المركز الثاني المنتخب المصري.

وبات سيناريو تأهل المنتخب المصري كثيرا للجدل، خاصة بعد فشل الفراعنة في تحقيق أي فوز منذ بداية النسخة الحالية من البطولة.

إلا أن مصر ليست الأولى التي استطاعت التأهل بهذا السيناريو بل فعلها نسور قرطاج من قبل وتحديدا في دور مجموعات نسخة أمم إفريقيا 2019.

نسور قرطاج تعادلت في المباراة الأولى أمام أنغولا بنتيجة هدف لمثله، وبنفس النتيجة أمام مالي، وأخيرا تعادل أمام موريتانيا سلبيا.

واستمرت مسيرة تونس حتى مباراة تحديد المركز الثالث والذي خسرته أمام نيجيريا.



ويأمل المنتخب المصري في تدارك الاخطاء والبحث عن أول فوز في البطولة عقب من أجل التتويج باللقب الثامن.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3