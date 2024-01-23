الرياضة

"ساندويتش الكان" مصر ليست الأولى في التأهل بالتعادلات

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر تأهلا بشق الأنفس، وذلك بعد التعادل أمام منتخب كاب فيردي وذلك ضمن الجولة الثالثة والاخيرة لبطولة كاس الامم الافريقية.

وجاء تأهل المنتخب بعد ثلاث تعادلات جمعيهم بنتيجة ثنائية لمثلها، ليصعد بعد تعادل غانا أمام موزمبيق ليهدي المركز الثاني المنتخب المصري.

وبات سيناريو تأهل المنتخب المصري كثيرا للجدل، خاصة بعد فشل الفراعنة في تحقيق أي فوز منذ بداية النسخة الحالية من البطولة.

إلا أن مصر ليست الأولى التي استطاعت التأهل بهذا السيناريو بل فعلها نسور قرطاج من قبل وتحديدا في دور مجموعات نسخة أمم إفريقيا 2019.

نسور قرطاج تعادلت في المباراة الأولى أمام أنغولا بنتيجة هدف لمثله، وبنفس النتيجة أمام مالي، وأخيرا تعادل أمام موريتانيا سلبيا.
واستمرت مسيرة تونس حتى مباراة تحديد المركز الثالث والذي خسرته أمام نيجيريا.


ويأمل المنتخب المصري في تدارك الاخطاء والبحث عن أول فوز في البطولة عقب من أجل التتويج باللقب الثامن.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD 

التردد: 10810 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 
 
‏BeIN Sport CUP 2 HD 
التردد: 10850 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 
 
‏BeIN Sport CUP 3 English HD 
التردد: 12188 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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