نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشخيص إصابة محمد الشناوي وتحديد مدة غيابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب تعرض لاصابة في الكتف عقب مشاركته في مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة امم إفريقيا وسيتم تحديد مدة الغياب بعد إجراء الاشعة.

وتعرض محمد صلاح للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

يستأنف منتخب مصر تدريباته مساء الغد على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمباراة دور 16.

ونجح منتخب مصر في الصعود إلى دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.