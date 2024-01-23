نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، من الصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما حقق تعادل مثير أمام نظيره منتخب كاب فيردي منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.

نتيجة مباراة مصر ضد كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي إيجابيا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

كما سقط كذلك منتخب غانا، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب موزمبيق بهدفين لكل منهما، ليضمن المنتخب الوطني تأهله إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، كثاني المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط.

من يواجه منتخب مصر في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا؟

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، مع ثاني المجموعة السادسة من البطولة، والتي يتواجد فيها كلا من منتخبات المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا

1- المغرب 4 نقاط.

2- الكونغو نقطتين.

3- زامبيا نقطتين.

4- تنزانيا نقطة واحدة.

موعد انطلاق منافسات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا



والجدير بالذكر أن مباريات الـ16 من كأس أمم إفريقيا، ستنطلق بشكل رسمي يوم 27 يناير من شهر يناير الجاري الموافق السبت المقبل.