نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ملخص وأهداف مباراة غانا ضد موزمبيق في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة غانا ضد موزمبيق والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما القمة النارية التي جمعت بين غانا ضد موزمبيق، وذلك في إطار ثالث جولات مرحلة المجموعات.

أهداف مباراة غانا ضد موزمبيق

سجل جوردان أيو هدفي غانا من علامة جزاء في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.

ووقع جيني كاتامو على هدف موزمبيق الأول في الدقيقة 91 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء، ليعادل رينيلدو النتيجة في الدقيقة 94.