زيزو: الحظ ساعد المنتخب في التأهل للدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد سيد "زيزو"، جناح منتخب مصر الوطني، عن سعادته عقب التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار، مؤكدًا على أن سيناريو اللقاء مختلف عن إرادة اللاعبين.

وتحدث زيزو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة بي إن سبورتس: "منتخب مصر لم يتأهل بالطريقة التي أرادها، حيث أن الهدف كان تصدر المجموعة، لكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "في هذا اللقاء الحظ كان حليفنا في التأهل، لكننا صعدنا لدور ال16، وهو أمر واقع، ولا بد أن نبني على ما فعلناه، وسنصحح الأخطاء ونستفيد من الإيجابيات".

وتابع: "لا يوجد منافس سهل في كأس الأمم الإفريقية، ولا توجد نسخة من البطولة تُشبه الأخرى، فالمنتخبات تتطور بشكل مستمر وهذا ما يجعلها تزداد صعوبة".

وأهدى التعادل خلال مباراة غانا وموزمبيق بالتعادل بهدفين لمثلهما اليوم الاثنين، الوصافة لمنتخب الفراعنة برصيد 3 نقاط، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي رفقة منتخب الرأس الأخضر المتصدر برصيد 7 نقاط، والذي ضمن التأهل منذ الجولة الماضية.