نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من رضا عبد العال بشأن أزمة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي يتعرض لحملة ممنهجة وشرسة من البعض منذ يوم ٧ يناير الماضي.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" الحملة ضد محمد صلاح ممنهجة وشرسة منذ بداية مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار وهناك تربص كبير بمحمد صلاح من بعض أشبه اللاعبين السابقين".

وتابع: "محمد صلاح لم يهرب من مباريات منتخب مصر وتعرض لإصابة قوية ويحتاج للعلاج لمدة طويلة وهو ما أعلنه نادي ليفربول الإنجليزي".

ترتيب مجموعة مصر

وبنتيجة مباراتي أمس بتعادل مصر مع الرأس الأخضر، وتعادل غانا مع موزمبيق، أصبح ترتيب مجموعة مصر على النحو الآتي:-

1-الرأس الأخضر في المركز الأول بـ 7 نقاط.

2-مصر في المركز الثاني بـ 3 نقاط.

3-غانا في المركز الثالث بنقطتين.

4-موزمبيق في المركز الرابع بنقطتين.