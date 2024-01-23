نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب الكومي يكشف تفاصيل اتفاق الفراعنة مع ليفربول لعلاج محمد صلاح في إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الموافقة على سفر محمد صلاح لاعب منتخب مصر إلى إنجلترا للعلاج جاء باتفاق بين مسئولي بعثة الفراعنة ونادي ليفربول.

قال الكومي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن سبب هذا الاتفاق يرجع إلى وجود رغبة في سرعة تجهيز صلاح.

وأضاف: "محمد صلاح كان رأيه أن يعود لإنجلترا ليتعافى بشكل أسرع، لدينا جهاز طبي في المنتخب على أعلى مستوى، وصلاح بعد الفحوصات المبدئية اتضح أنه يعود بعد مباراتين، لكن بعد إجراء فحوصات جديدة اتضح أنه قد يحتاج لمدة أطول للعلاج".

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن محمد صلاح أحد نجوم منتخب مصر مثل مصطفى محمد وعمر مرموش.

وأختتم تصريحاته بتأكيد أن محمد صلاح يعتبر واحدًا من نجوم منتخب مصر، جنبًا إلى جنب مع مصطفى محمد وعمر مرموش.