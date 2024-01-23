مصطفى محمد يصبح أول لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية لمنتخب مصر بكأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - واصل اللاعب مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، المنافسة على لقب هداف كأس أمم إفريقيا لعام 2023، كما أنه أصبح أول لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية لمنتخب مصر بدور المجموعات.

ونجح المهاجم مصطفى محمد في تسجيل هدفًا في كل مباراة شارك فيها في دور المجموعات، في كأس أمم إفريقيا، ووضع بصمة في تاريخه مع الفراعنة، حيث أنه استطاع تسجيل هدفه الثالث أثناء مشاركته ضد منتخب كاب فيردي في اللحظات الأخيرة، ليساهم في تأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي.



وسجل مصطفى محمد في 3 مباريات متتالية لمنتخب مصر بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، وأصبح أول لاعب يفعل ذلك منذ حسام حسن في أمم إفريقيا عام 2000.



وتساوى مهاجم المنتخب مع الجزائري بغداد بونجاح في وصافة ترتيب الهدافين بأمم إفريقيا 2023، حيث تصدر اللاعب إيميليو إنسوي من غينيا الاستوائية، جدول ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف.