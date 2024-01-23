نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستراليا ضد أوزبكستان اليوم الثلاثاء في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب أستراليا الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب أوزبكستان ظهر اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 على ملعب "الجنوب، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

ويحتل أستراليا صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل منتخب أوزبكستان وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى.

موعد مباراة أستراليا ضد أوزبكستان في كأس آسيا

تبدأ أحداث مباراة أستراليا وأوزبكستان اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا ضد أوزبكستان في كأس آسيا

تذاع مباراة أستراليا ضد أوزبكستان ظهر اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN ASIAN 2HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.