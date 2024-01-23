نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي ينتقد مدافع منتخب مصر: نقطة ضعف كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر بعيد تمامًا عن مستواه الفني طوال المشاركة في مباريات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

تصريحات أبو الدهب

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن أحمد حجازي يعد نقطة ضعيفة كبيرة في خط دفاع منتخب مصر وله أخطاء بالجملة في المباريات الثلاثة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: يجب أن يشارك ياسر إبراهيم مدافع المنتخب الوطني في خط الدفاع بجوار محمد عبد المنعم في مباريات مصر القادمة في بطولة كأس الأمم.

منتخب مصر يتأهل لدور الـ16

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا وذلك بعد تعادله أمس بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعته مع منتخب الرأس الأخضر، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

وبعد التأهل كوصيف للمجموعة الثانية بات منتخب مصر في انتظار وصيف المجموعة السادسة، لمواجهته في دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا..