نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا ضد الهند اليوم الثلاثاء في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب سوريا الأول لكرة القدم نظيره منتخب الهند ظهر اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 على استاد "البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

ويحتل المنتخب السوري المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة أخرى، فيما يتذيل منتخب الهند الترتيب، دون نقاط، بعد خسارة مباراتين.

موعد مباراة سوريا ضد الهند في كأس آسيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة سوريا والهند اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد الهند في كأس آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب سوريا ضد منتخب الهند ظهر اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.