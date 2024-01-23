نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رضا عبد العال بعد تأهل مصر لثمن نهائي أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يفتقد العدل في اختيار لاعبي الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

مصر تتأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا

حسم المنتخب المصري تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، بعدما حقق تعادل إيجابي مع منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي ذلك عقب تعادل منتخب غانا مع نظيره موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ما أدي إلى احتلال منتخب الفراعنة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني كلها مجاملات وهناك لاعبين تستحق الانضمام للمنتخب مثل حسين الشحات جناح فريق الأهلي".

وتابع: منتخب مصر صعد إلى الدور التالي ببطولة كأس الأمم الأفريقية بشق الأنفس والقادم أصعب في البطولة الأفريقية.