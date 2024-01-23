تشكيل سوريا المتوقع أمام الهند اليوم الثلاثاء في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الهند ظهر اليوم الثلاثاء 23-1-2024 على استاد "البيت" في ختام جولات مرحلة المجموعات ببطولة كأس آسيا.

موعد مباراة سوريا أمام الهند في كأس آسيا

تقام مباراة سوريا ضد الهند اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل سوريا المتوقع لمواجهة الهند في كأس آسيا

حراسة المرمى: أحمد مدنية.

خط الدفاع: عبد الرحمن ويس، أيهم أوسو، ثائر كروما، مؤيد العجان.

خط الوسط: خليل إلياس، إزيكييل هام، عمار رمضان، محمد الأسود.

خط الهجوم: إبراهيم هيسار، بابلو صباغ.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا أمام الهند في كأس آسيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة منتخب سوريا ضد منتخب الهند ظهر اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.