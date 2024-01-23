نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يناير الجاري، منافسات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية

جامبيا ضد الكاميرون؛ في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

غينيا ضد السنغال، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

موريتانيا ضد الجزائر؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أنجولا ضد بوركينا فاسو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباريات اليوم بالتحديد عبر قناة beIN AFCON 1 و2.