نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء استخدام تقنية الفيديو في ربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإتحاد الإفريقي لكرة اليد، عن موعد بدء استخدام تقنية الفيديو، خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 17 يناير حتى 27 من نفس الشهر.

ويواجه منتخب مصر لكرة اليد، نظيره أنجولا، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة القارية، التي تقام فعالياتها في الصالة الكبرى الرئيسية، باستاد القاهرة الدولي.

موعد بدء استخدام تقنية الفيديو في كأس إفريقيا لكرة اليد

وأكدت اللجنة المنظمة، لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، بدء تفعيل تقنية الفيديو، بالمسابقة القارية، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مع انطلاق منافسات ربع نهائي البطولة اليوم الثلاثاء.

مواعيد مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

وجاءت مواعيد المباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

الرأس الأخضر × المغرب 1 ظهرًا

الجزائر × الكونغو الديموقراطية 4 عصرًا

مصر × أنجولا 6 مساءًا

تونس × غينيا 8 مساءًا

يذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز ال 5 الأولى، تتأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025، والتي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، بينما يتأهل الفائز باللقب إلى منافسات كرة اليد، بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

المنتخب الوطني يطمح في الفوز باللقب الإفريقي التاسع

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة اليد رحال، بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، بقيادة الإسباني خوان باستور، حيث يطمح في الفوز باللقب التاسع، بعد تحقيقه اللقب أعوام 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022، فيما حصد منتخب مصر الوصافة 6 مرات، والمركز الثالث 6 مرات.

مصر تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد بالعلامة الكاملة

وحقق منتخب مصر الأول لكرة اليد، العلامة الكاملة في دور المجموعات، بعد 3 انتصارات متكاملة، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره غينيا بنتيجة (33-15)، فيما فاز على نظيره الكونغو برازفيل بنتيجة (34-19)، واختتم منتخب مصر لكرة اليد منافسات دور المجموعات، بالفوز على نظيره الكاميرون بنتيجة (35-16)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

ويواجه منتخب مصر، منتخب أنجولا وصيف المجموعة الرابعة، مساء اليوم الثلاثاء في الصالة الكبرى الرئيسية، باستاد القاهرة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر لكرة اليد، ضد نظيره أنجولا، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد رجال، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي.