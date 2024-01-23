نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يناير الجاري، منافسات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من عمر بطولة كأس آسيا في موسمه الحالي 2023-2024.



مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا

أستراليا ضد أوزبكستان، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

سوريا ضد الهند، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

إيران ضد الإمارت، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

هونج كونج ضد فلسطين، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا اليوم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس آسيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباريات اليوم في بطولة كأس آسيا عبر قناة beIN ASIAN 1 و2.