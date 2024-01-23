نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، والتي تشهد منافسات نارية بين العديد من المنتخبات، ويعد أبرزهم منتخب المغرب والجزائر، وتونس، ومصر.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

المغرب ضد الرأس الأخضر، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة؛ والساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة 3 عصرًا، والساعة 4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

مصر ضد أنجولا، في تمام الساعة 5.30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تونس ضد غينيا، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

رواندا ضد الجابون، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

الكاميرون ضد كينيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ليبيا ضد زامبيا، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

نيجيريا ضد جمهورية الكونغو، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.