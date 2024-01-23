نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. هل طلب الأهلي عودة محمد الشناوي إلى مصر لتلقي العلاج؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت بعض الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود رغبة لدى الناي الأهلي من أجل طلب عودة محمد الشناوي إلى القاهرة وذلك للخضوع إلى العلاج عقب الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المنتخب المصري ضد الرأس الأخضر يوم أمس الأثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس امم افريقيا 2023.

هل طلب الأهلي عودة محمد الشناوي إلى مصر لتلقي العلاج؟

وقال مصدر داخل النادي الأهلي أن المسؤولين في القلعة الحمراء لم يتطرقوا إلى الحديث مع مسؤولي المنتخب المصري حول إمكانية عودة الشناوي إلى القاهرة وذلك في إنتظار نتائج الأشعة التي سيخضع لها في الساعات القادمة لتحديد مدى إصابته.

وأضاف المصدر أن الشناوي يعتبر من أهم العناصر الاساسية في قوام المنتخب المصري ونسعى إلى اكتمال شفائه من أجل مساعدة المجموعة على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وكان المنتخب المصري قد نجح في التأهل للدور ثمن النهائي بالتعادل مع كاب فيردي بنتيجة 2-2 مستفيدًا من تعثر غانا أمام موزمبيق بنفس النتيجة.