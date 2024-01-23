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أحمد جودة - القاهرة - ضمنت 5 منتخبات حتى الآن الوصول إلى دور الـ16 من بطولة كأس امم افريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار وذلك بوصول المنتخب المصري عقب التعادل مع الرأس الاخضر 2-2 مستفيدًا من التعادل الذي خطفه منتخب موزمبيق من غانا بنفس النتيجة.

خريطة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في أمم إفريقيا 2023 حتى الآن

وبالبحث عن خريطة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في أمم إفريقيا 2023 حتى الآن تبين لنا إنه ا تأتي وفق ما يلي:-

المجموعة الاولى شهدت تأهل منتخب غينيا الاستوائية في الصدارة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي حل وصيفًا بنفس الرصيد.

وفي ثاني المجموعات وصل المنتخب المصري في الوصافة برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات بينما تصدر الرأس الاخضر الترتيب برصيد 7 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة ضمن المنتخب السنغالي العبور في الصدارة برصيد 6 نقاط ويتنافس على المركز الثاني المنتخب الغيني صاحب الـ4 نقاط والكاميرون صاحبه النقطة الوحيدة.

لم يتم التعرف على المتأهلين من المجموعة الرابعة حتى الآن وهي التي يتصدرها المنتخب الانجولي برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بوركينا فاسو فيما يأتي المنتخب الجزائري في المركز الثالث برصيد نقطتين.

كما هو الحال في المجموعة الخامسة لا تزال البطاقات حائرة بين جميع المنتخبات حيث تحتل مالي الصدارة برصيد 4 نقاط بعدها مالي ونامبيبا برصيد 3 نقاط لكلًا منهما ومنتخب تونس بنقطة.

وفي المجموعة السادسة يتصدر المنتخب المغربي برصيد 4 نقاط فيما يأتي في المركز الثاني الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين وزامبيا بنفس الرصيد وتتذيل تنزانيا المجموعة برصيد نقطة.