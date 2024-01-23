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أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد قدوس، لاعب وسط منتخب غانا، عن أسفه لتفريط فريقه في الفوز على موزمبيق في مباراتهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

محمد قدوس يكشف سبب ضياع الفوز على موزمبيق

ودفع منتخب غانا، ثمن تهاونه، بعدما فرط في تقدمه (2-0) على نظيره الموزمبيقي، ليتعادل معه (2-2) في اللحظات الأخيرة، في وقت متأخر من مساء الإثنين، بالجولة الثالثة "الأخيرة" في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للبطولة، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

تقدم منتخب غانا (2-2) حملا توقيع نجمه جوردان أيو من ركلتي جزاء، لكنه تلقى هدفين من منتخب موزمبيق خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليصبح قريبا للغاية من الخروج من الدور الأول للبطولة، التي توج بها أعوام 1963، و1965، و1978، و1982، للنسخة الثانية على التوالي.

وأنهى منتخب الرأس الأخضر، مسيرته في المجموعة وهو متربعا على الصدارة ب7 نقاط، عقب تعادله (2-2) أيضا مع منتخب مصر، صاحب المركز الثاني ب3 نقاط، ليصعدا سويا لدور ال16 في البطولة.

وبقي منتخب غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين، بفارق الأهداف أمام منتخب موزمبيق "متذيل الترتيب" المتساوي معه في نفس الرصيد، ليصبح قريبا للغاية من الخروج من البطولة في ظل عدم قدرته على التواجد ضمن أفضل ثوالث.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست في البطولة للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وأعرب قدوس، الذي اختير رجلا للمباراة، عن خيبة أمله خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء الذي جرى بملعب "الحسن واتارا" في مدينة أبيدجان الإيفوارية.

وقال لاعب وست هام يونايتد: "أشعر بإحباط شديد. أردنا حقا هذا الفوز. لم يحدث ذلك. إنها خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف قدوس: "أضعنا المباراة بسبب فقدان التركيز في اللحظة الأخيرة. كان هذا هو الحال بالفعل مع مصر".

ورغم ذلك، يرى قدوس أن منتخب بلده أظهر العديد من الإمكانيات منذ بداية المسابقة.

كان منتخب غانا، الذي ودع نسخة أمم إفريقيا الماضية من دور المجموعات، استهل مسيرته بالخسارة (1-2) أمام الرأس الأخضر، قبل أن يتعادل (2-2) مع مصر في الجولة الثانية، ليواصل إخفاقه في تحقيق أي فوز بالبطولة من خلال تعادله مع موزمبيق في الجولة الأخيرة.