نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب السنغال المتوقع ضد غينيا في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأفريقية لمتابعة مباراة السنغال وغينيا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

يشارك المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة في البطولة رفقة كلا من غينيا والكاميرون وجامبيا.

يسعى منتخب السنغال للفوز بالمباراة أو التعادل على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل كأول المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة من النقاط لمواجهة منافس أسهل في دور الستة عشر، حيث سيتقابل متصدر هذه المجموعة مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

في حين تعتبر مهمة منتخب غينيا ليست سهلة لضمان الصعود لدور الستة عشر دون الدخول في حسابات التأهل من المركز الثالث، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل في المركز الثاني خاصة أنه جمع 4 نقاط وفي حال تعادله سيتأهل رسميا لدور الـ16.



موعد مباراة السنغال وغينيا في كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة السنغال وغينيا يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 وذلك ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات BeIN sports القطرية بنقل أحداث المباراة.

من المتوقع أن يخوض منتخب السنغال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: جاكوبس - ديالو - كوليبالي - دياتا.

خط الوسط: باب جايي - باب ماتار سار - لامين كامارا.

خط الهجوم: ساديو ماني - حبيب ديالو - إسمايلا سار.

