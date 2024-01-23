نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. والد النني يعلق على جلوس نجم آرسنال احتياطيًا أمام كاب فيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريح عاجل لناصر النني عبر قناة أون تايم سبورت، عبّر والد اللاعب محمد النني عن رأيه حول جلوس ابنه احتياطيًا في مباراة المنتخب المصري أمام منتخب الرأس الأخضر.

والد محمد النني يعلق على جلوس نجم آرسنال احتياطيًا أمام كاب فيردي

قال ناصر النني: "مباراة الرأس الأخضر كانت مختلفة، فالفوز كان شيء أساسي. نحن نحقق الانتصار بروحنا، وعندما تكون هناك روح في الملعب، يكون ذلك الفارق مع المنتخب. أنا فخور بأداء كل اللاعبين الذين قدموا أفضل أداء للمنتخب في هذه المباراة. يتحسن مستوى الأداء في كل مباراة بسبب التناغم الجيد بين اللاعبين."

وأضاف: "المنتخبات الأفريقية اليوم أصبحت قوية جدًا ولديها مستوى عالٍ. يجب علينا إعادة تقييم الأمور بعد هذا التأهل، وأعتقد أن البطولة لن تكون سهلة وستبقى في مصر."

وتابع: "جميع اللاعبين هم مجموعة واحدة، سواء كان النني أو محمد صلاح أو أي لاعب آخر، نحن جميعًا منتخب مصر، ويجب أن يكون الجميع جاهزًا. محمد النني حاز على جائزة أفضل لاعب وسط في النسخة الماضية، ومحمد صلاح ساهم في فوزنا في العديد من المباريات. يجب علينا دعم المنتخب بغض النظر عن من يشارك."

وختم تصريحه قائلًا: "النني وصلاح قدموا خدماتهم للمنتخب لمدة 10 سنوات، واليوم أشعر بالسعادة لأننا لا نستسلم. عندما نتأخر في المباراة، نحن نبذل جهدنا لتحقيق هدف التعادل، ونأمل بأن تكون البطولة من نصيب مصر، إن شاء الله."