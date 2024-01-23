نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا الكان.. ماذا فعل محمد صلاح بعد تأهل مصر في أمم إفريقيا؟ (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، من التأهل إلى دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية، بعد انتهاء آخر مباريات دور المجموعات بالتعادل الإيجابي أمام كاب فيردي بهدفين لكل منتخب.

وفشلت كتيبة الفراعنة من تحقيق أي فوزا لها في دور المجموعات بعد انتهاء المباريات الثلاثة بنفس النتيجة هدفين مقابل هدفين أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

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- صلاح يدعم نحوم مصر

وشهدت تلك المباراة غياب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ليتابع المباراة من المدرجات.

وحرص صلاح عقب انطلاق صافرة نهاية المباراة، بدعم زملاءه من داخل الملعب، حيث اتجه نجو مصطفى محمد مهاجم مصر، ليدخل معه في وصلة ضحك بعد ضمان التأهل وتهنئته بالهدف.

ثم اتجه صلاح نحو محمد هاني، الظهير الأيمن للمنتخب المصري والنادي الأهلي، والذي ظهر على وجهه معالم الغضب من نتيجة المباراة رغم التأهل.

