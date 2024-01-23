نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق سموحه ناشئات تحت 14سنة للسلة يفوز ببطوله منطقة الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق سموحه لكرة السلة بنات تحت 14 سنة ببطولة منطقة الإسكندرية لكرة السلة عقب تغلبه سبورتنج.

وحصل لؤى باسم المدير الفنى للفريق على لقب أحسن مدرب، كما حصلت مايا عصام لاعبة الفريق على لقب أحسن لاعبة فى البطولة.

ويضم الفريق كلا من: جنى زياد، فريدة آدم، مايا عصام، أروى شادى، لارا مدحت، جودى إيهاب، جودى يسرى، فريدة ماهر، ملك ياسر، فاطمة فوزى، روان سليمان، جيداء الدسوقى، نهى رامى، زينة جمال، بسملة حسام، لوجين محمد، جنى العبسى، مايا العصفورى، ملك شومان.

ويضم الجهاز الفنى كلا من: لؤى باسم مدير فنى، عمرو رأفت مدرب عام، زينب عبد المنعم إدارى، الدكتور محمود محمد والدكتورة يارا عاطف مخططا أحمال، خالد حاتم مشرف فنى، نعمة محمود إدارى عام، باهر فاروق مدير إدارى، تامر مصطفى رئيس جهاز كرة السلة بالنادى.

