نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. إمام عاشور مطلوب في أوروبا وهذا موقف الشناوي ومنتخب غانا ينجو من هجوم جماهيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، في حسم تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 ساحل العاج، عقب تعادله ايجاييا أمام نظيره كاب فيردي بهدفين لكل منتخب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

- طلب أوروبي بالتعاقد مع عاشور

صاحب انتهاء مباراة مصر والرأس الأخضر، العديد من الإشادات الدولية بإمام عاشور نجم خط وسط الفراعنة والنادي الأهلي، ومطالبة بعض الجماهير الأوروبية بضم اللاعب.

- موقف أحمد الشناوي من المشاركة

وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر:" أن أحمد الشناوي جاهز من الناحية الطبية والبدنية للمشاركة مع الفراعنة، في ظل إصابة محمد الشناوي في الكتف خلال مباراة كاب فيردي".

- مصير فيتوريا مع مصر

حسم إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، مصير البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة:" لم نناقش مصير فيتوريا بعد الكان، المدرب يعمل بكل طاقته وخبرته كما أنه يمتلك عقدا ممتدا لمدة 4 سنوات".

- جماهير غانا تشن هجوما على حافلة اللاعبين

قامت الجماهير الغانية، بمهاجمة حافلة البلاك ستارز، خلال خروجهم من ملعب المباراة الأخيرة أمام منتخب موزمبيق والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، ليغادر كلا المنتخابان منافسات الكان بعد تقدمهم بهدفين نظيفين.

