نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والأخدود السعودي الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلعب فريق الكرة بالنادي الأهلي أمام الأخدود السعودي في لقاء ودي يقام في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب اتحاد كلباء.

وتأتي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد فريق الأخدود السعودي، على هامش معسكر المارد الأحمر بدولة الإمارات.

وأعلنت قناة النادي الأهلي، نقل المباراة الودية التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم والأخدود السعودي، كما من المقرر أن يتم نقل المواجهة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات، برعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار، التي أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر الفريق بالإمارات.

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مقر إقامة البعثة في عجمان بالإمارات متوجها إلى ملعب اتحاد كلباء الإماراتي؛ استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام فريق الأخدود السعودي المحدد لها الخامسة بتوقيت الإمارات الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وأنهى مارسيل كولر، المدير الفني، منذ قليل المحاضرة الفنية للاعبين قبل مواجهة فريق الأخدود السعودي وديا اليوم.

يذكر أن مارسيل كولر المدير الفني قاد اللاعبين في مران بدني واستشفائي صباح اليوم ضمن البرنامج المحدد ليوم المباراة.