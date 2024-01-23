عاجل.. مدرب الوكرة القطري يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدرب الوكرة الإسباني، خوسيه مورسيا، عن إعجابه بأداء حمدي فتحي لاعب منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2023. وفي تصريحات للتلفزيون المصري، أكد مورسيا أن حمدي فتحي يعتبر لاعبًا جيدًا ومناسبًا لمركزه، وأنه يسهم بشكل كبير في فريق الوكرة القطري. ووصف فتحي بأنه لاعب ملتزم داخل الملعب ويتمتع بشخصية احترافية.

مدرب الوكرة القطري يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

وأشار مدرب الوكرة إلى أن حمدي فتحي يعد لاعبًا وسطًا عصريًا، يقدم العديد من الخيارات داخل الملعب، ويتمتع بقدرة جيدة على التسديد من خارج منطقة الجزاء. وعبر عن أمله في أن يستمر فتحي في إظهار مهاراته في المباريات القادمة.

بالنسبة لمنتخب مصر، أعرب مورسيا عن إعجابه بالمدير الفني روي فيتوريا، مُشيدًا بسيرته الذاتية المميزة. وعلى الرغم من التقدير، أعرب عن رغبته في رؤية تطور في أسلوب لعب المنتخب في المراحل القادمة.

وفيما يتعلق بالشائعات حول طلبه ضم أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي، أوضح مورسيا أنه تلقى استفسارًا حول رأيه في اللاعب، وقد أكد أنه لا يملك معلومات محددة بشأن هذا الأمر. وأوضح أنه يفضل متابعة أداء اللاعب في المستقبل لتقديم تقييم أكثر دقة.