نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يعلق على تأهل مصر إلى الدور الـ 16 من أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى النجم عمر مرموش لاعب منتخب مصر بتصريحات قوية عقب تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل ضد الرأس الأخضر.

كما تعادل المنتخب الغاني مع نظيره منتخب موزمبيق بهدفين مقابل هدفين وهو الأمر الذي ساهم في تأهل الفراعنة إلى الدور الستة عشر من عمر البطولة.

وتحدث عمر مرموش في تصريحات تلفزيونية له عبر قناة أون تايم سبورت قائلا:" أي شيء وارد في البطولة، كل المنتخبات قوية وقادرة على الهجوم وإغلاق المساحات ولديهم العديد من المحترفين".

وتابع:" النتائج ليست الأفضل ولكننا تأهلنا، كلنا نريد الفوز بالبطولة، ومحمد صلاح دائما ما يدعمنا، ويجب أن نتحمل المسؤولية في غيابه".

وأختتم حديثه قائلا:" نتفهم الانتقادات ولكن كلنا على قلب رجل واحد، مثلما أتى تريزيجيه وصنع الفارق اليوم".

